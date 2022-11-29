Він упевнений, що Заходу варто надати більше допомоги Україні для ведення повітряної війни.

Лідери в столицях країн НАТО переглядають ідею, від якої відмовилися в перші дні повномасштабної війни – надати Україні винищувачі..

Як відставний адмірал ВМС США, колишній головнокомандувач союзними військами НАТО Джеймс Ставрідіс зазначив у колонці для Bloomberg, йдеться про Міг-29 радянських часів або надлишки американських F-16.

Ставрідіс констатує, що з настання зими фактично виникають два окремі конфлікти: один на землі, інший у повітрі.

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"У повітряній війні над Україною перевага за росіянами. Перш за все, у них значно більше військово-повітряних сил, що мають значний бойовий досвід в Сирії. Російські ВПС регулярно перетворювали сирійські міста на пил", - зазначає військовий.

Він упевнений, що Заходу варто надати більше допомоги Україні для ведення повітряної війни.

"Надання українцям додаткових інструментів для закриття власного неба може стати ключем до того, щоб змусити росіян зрештою почати переговори, можливо, вже ранньою весною, враховуючи успіх, якого Зеленський і його військові домоглися на місцях", – вважає Ставрідіс.

Відставний адмірал ВМС США прогнозує, що Україна отримає збільшену кількість високотехнологічних ракетних комплексів класу "повітря-поверхня" (як відомий "Залізний купол"), системи НАТО Patriot і, можливо, тактичні винищувачі.

Американський винищувач F-16-характеристики

Багатофункціональний легкий винищувач F-16 був розроблений компанією General Dynamics в США і вперше взятий на озброєння в 1978 році.

Зараз F-16 більше не виробляється для ВПС США, його все ще виробляють на експорт – він має успіх завдяки своїй універсальності і відносно невисокій вартості.

Озброєння винищувача – шестиствольна авіаційна гармата (6000 пострілів в хвилину, 511 патронів), до шести керованих ракет ближнього бою. У варіанті винищувача-бомбардувальника може нести керовані ракети класу "повітря-поверхня", керовані бомби, звичайні бомби. Максимальна швидкість F-16 – 2410 км/ч.

Передача F-16 Україні-останні новини

У Повітряних силах ЗСУ наголошували, що Україна потребує винищувачів F - 15 і F-16. На думку військового експерта, полковник ЗСУ в запасі Романа Світана, американські винищувачі F-15 і F-16 могли б допомогти Збройним силам України здобути перемогу в розв'язаній Росією війні до кінця поточного року.

Видання Politico ще на початку вересня повідомляло, що Україна просунулася в переговорах з США про надання літаків F-16 і систем Patriot. А в кінці жовтня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначав, що розмови про передачу Україні винищувачів F-16 ведуться вже давно, але зараз шанси позитивної відповіді дуже великі.

При цьому командувач ВПС США в Європі та Африці генерал Джеймс Хекер висловлював думку, що, ймовірно, Україна отримає американські винищувачі F-16 тільки через два-три роки.

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