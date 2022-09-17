Наразі обговорення перебуває на ранній стадії в Міноборони США.

Україна досягла значного прогресу у переговорах зі США про постачання літаків F-16, систем ППО Patriot та БПЛА Gray Eagle.

Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що Україна перестала публічно вимагати у США це озброєння.

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"За лаштунками не припиняється пошук зброї, яка могла б переламати хід війни. В останні тижні відбувся перехід від гучних закликів до постачання систем протиповітряної оборони та винищувачів до тихіших переговорів", - додали джерела.

За словами співрозмовників, обговорення питання про Patriot наразі перебуває на ранній стадії в Міноборони США, однак остаточне рішення ухвалюватиме президент країни Джо Байден.

"Але той факт, що офіційні особи говорять про таку можливість, є серйозним зрушенням порівняно з весною цього року, коли вони відкинули цю ідею", - пояснює видання.

Однією з перешкод для позитивного рішення щодо Patriot є відносний брак цих систем ППО, адже вони задіяні в країнах-союзниках США в Європі, на Близькому Сході та в Тихоокеанському регіоні.

Однак Пентагон уклав контракт на $182 млн із Raytheon Technologies на виробництво пересувного зенітного ракетного комплексу NASAMS. Перші дві системи мають поставити протягом наступних двох місяців.

"Якщо план буде реалізовано, цілком імовірно, що США підпишуть контракт із Raytheon на створення додаткових систем для Києва, замість того, щоб передавати батареї Patriot із запасів США", - переконані джерела.

Як писав УНІАН, 8 вересня президент США Джо Байден схвалив виділення Україні нового пакету військової допомоги на 675 мільйонів доларів.

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