Україна прямо зараз потребує американських винищувачів F-15 і F-16. Однак отримати ці літаки важко — окремі країни роками чекали їх поставок. А нашій державі необхідно навчити фахівців і підготувати аеродромну інфраструктуру.
Такою інформацією в інтерв'ю виданню "РБК-Україна" поділився речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
За його словами, українських пілотів поки не навчають на винищувачах F-15 і F-16. США виділили 100 мільйонів на їх тренування в 2023 році, але спочатку необхідно визначитися з типом літаків, які союзники нададуть Повітряним силам ЗСУ. Зараз є кандидати з певним досвідом і знанням мови, які готові приступити до навчання.
Ігнат назвав американські винищувачі "вишенькою на торті", аже це найтехнологічніше озброєння, яке можуть надати союзники. "Словаччина, яка нам передає МіГ-29, чекала ті F-16 ледве не 6 років. Держави стоять у черзі, щоб отримати ці винищувачі", — додав спікер.
Далі Ігнат заявив, що Україна потребує цих літаків вже зараз, але отримати їх поки неможливо. Необхідно мати штат відповідних фахівців — як пілотів, так і інженерів. Плюс до всього потрібно змінити аеродромну інфраструктуру: адаптувати злітно-посадкові смуги, налаштувати засоби управління і зв'язку. За словами спікера ПС ЗСУ, ці винищувачі досить "вибагливі".
Ігнат також допускає передачу літаків в рамках ленд-лізу: "Вони (винищувачі — ред.) будуть просто простоювати, якщо вони не зможуть виконувати польоти. І стануть однією з ключових цілей для ворожих ударів. Можливо, їх краще передати тоді, коли для них буде все готово: і пілоти, і інженерний склад, і інфраструктура".
Нагадаємо, в середині липня з'явилася інформація, що в США планують виділити $100 мільйонів на навчання українських пілотів на винищувачах F-15 і F-16. Ці кошти заклали в законопроекті про оборонну політику.
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