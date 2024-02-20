За словами очільниці МЗС країни, Нідерланди розглядають всі наявні варіанти.

Президент Чехії Петр Павел запропонував придбати 800 тисяч боєприпасів для України поза межами ЄС. У Нідерландах підтримали цю ідею, оскільки розуміють, що українці "борються за власну свободу та безпеку європейського континенту".

"Я вважаю, що ми повинні використовувати всі можливі заходи, щоб закупити снаряди для України тому, що важливо, аби українці могли воювати. Вони борються за власну свободу, але вони також борються за стабільність і безпеку європейського континенту. Тому ми повинні підтримувати їх, чого б це не коштувало, так довго, як це буде потрібно", - наголосила міністр закордонних справ Нідерландів Ханке Брейнс Слот в інтерв'ю "24 каналу".

За її словами Рада Європи дуже наполегливо працює над кількома пропозиціями щодо інтенсифікації оборонної промисловості країн ЄС й розглядає можливості для її посилення.

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"І я впевнена, що так і буде. Я сподіваюся, що це дасть нові можливості для України й для нашої підтримки для них. Цього року Нідерланди виділили понад 2 мільярди євро на військову підтримку, і у такий спосіб ми можемо зробити свій внесок у безпеку України та її мужню боротьбу проти російської агресії", - зазначила очільниця МЗС.

На думку Ханке Брейнс Слот, навряд серед західних країн будуть якість заперечення щодо закупівлі боєприпасів за межами блоку. Вона зазначила, що "Нідерланди завжди розглядають будь-які можливості, якщо бачать їх".

Снаряди для України

На початку лютого стало відомо, що Євросоюз не встигає поставити Україні 1 млн снарядів до березня. У якості можливого рішення Чехія запропонувала закупити 450 тис. артилерійських снарядів за межами блоку.

Більшість країн на засіданні постійних представників ЄС підтримали рішення використати спільні кошти для закупівлі снарядів, які вироблені поза межами ЄС, однак Франція, Греція та Кіпр заблокували ініціативу.

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