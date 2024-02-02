Прага висунула пропозицію, яка допоможе ЄС стримати обіцянку.

Чехія закликала Євросоюз профінансувати покупку артилерійських снарядів для України за межами блоку, оскільки вони не встигають виконати свою обіцянку і відправити 1 мільйон боєприпасів до березня.

Як пише Politico з посиланням на дипломатів, знайомих з ходом переговорів, Прага наполягає на тому, щоб відсутні 450 тисяч артснарядів закупили за межами ЄС. Постачальниками можуть стати збройові компаніїї Південної Кореї, Туреччини та Південної Африки.

Один з дипломатів каже, що цифра в 450 тисяч була озвучена на неформальній зустрічі міністрів оборони країн ЄС в Брюсселі. За словами іншого, пропозицію купити снаряди за межами ЄС озвучив чеський прем'єр Петр Фіала на саміті лідерів ЄС.

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За словами анонімного чиновника, головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель особливо відзначив Корею, як країну, яку можуть залучити для поставок додаткових снарядів.

ЄС не встигає поставити Україні 1 мільйон снарядів: що відомо

Нагадаємо, що Євросоюз обіцяв поставити Україні 1 мільйон снарядів вже до березня цього року, проте незабаром визнав, що не зможе цього зробити.

Повідомлялося, що до встановленого терміну Україна отримає 524 тисячі артснарядів, решту хочуть передати до кінця року.

Наприкінці січня канцлер Німеччини, прем'єр-міністри Данії, Чехії, Естонії та Нідерландів написали спільний лист, в якому закликали Євросоюз здійснити реальні дії з озброєння України.

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