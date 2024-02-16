У якості причини відмови називають необхідність у замовленнях на зброю власного виробництва.

Більшість країн на засіданні постійних представників ЄС підтримали рішення використати спільні кошти для закупівлі снарядів, які вироблені поза межами ЄС, однак Франція, Греція та Кіпр заблокували ініціативу. Про це повідомляє Politico.

Блокування запровадили через те, що європейським виробникам зброї необхідні замовлення, щоб виправдати нарощування виробництва.

Нагадаємо, наприкінці січня високопоставлений французький чиновник заявив, що Франція дозволить закупівлі за межами Євросоюзу, якщо блок не поставить 1 млн снарядів в Україну до березня.

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Варто сказати, що Франція не називає загальну суму поставок до України, незважаючи на тиск з боку Німеччини. З іншого боку звинуватити Париж у байдужості важко, адже він передав Україні багато новітньої зброї, зокрема крилаті ракети SCALP.

У той же час Німеччина не поставили свої крилаті ракети TAURUS, незважаючи на прохання Києва. Раніше повідомлялось, що вона не передає ракети нібито через їх брак.

Снаряди для України

На початку лютого стало відомо, що Євросоюз не встигає поставити Україні 1 млн снарядів до березня. У якості можливого рішення Чехія запропонувала закупити 450 тис артилерійських снарядів за межами блоку. У якості ймовірних постачальників тоді називали Південну Корею, Туреччину та Південну Африку.

Нагадаємо також, що наприкінці грудня стало відомо про зростання виробництва артснарядів в Україні в минулому році у три рази. Однак цієї кількості все одно абсолютно недостатньо для того, щоб закрити потреби у боєприпасах.

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