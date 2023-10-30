У навчанні візьме участь 61 український військовий.

Німеччина сьогодні, 30 жовтня, розпочала навчання групи українських бійців управлінню зенітно-ракетним комплексом Patriot, повідомляють ВПС Німеччини.

"Наша підтримка України триває", - йдеться в повідомленні в Twitter.

Відзначається, що в черговому тренуванні на Patriot візьме участь 61 український військовий. Крім того, розпочнуть багатотижневий курс навчання 10 українських мовних медіаторів.

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ППО для України

Раніше німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що його країна продовжить постачання зброї Україні і вже готує зимовий пакет військової допомоги. Ключовим елементом стануть засоби протиповітряної оборони.

Як зазначається, в пакет на загальну суму 1 мільярд євро будуть включені додаткові системи протиповітряної оборони: Patriot, IRIS-t вартістю близько 1 мільярда євро, а також зенітні самохідні установки Gepard.

Крім того, в найближчі тижні в Україну прибудуть ще 10 бойових танків Leopard1 A5, 15 броньованих машин і майже 20 броньованих санітарних автомобілів.

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