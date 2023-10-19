В анонсованому пакеті, буде "все, що необхідно для протиповітряної оборони".

Німеччина продовжить постачання зброї Україні і вже готує зимовий пакет військової допомоги. Ключовим елементом стануть засоби протиповітряної оборони.

Про це заявив німецький канцлер Олаф Шольц під час виступу в Бундестазі, повідомляє Tagesschau. Він пообіцяв подальші поставки зброї та фінансову підтримку Україні. За словами канцлера, в анонсованому пакеті, буде "все, що необхідно для протиповітряної оборони".

Як зазначається, Німеччина поставить Україні додаткову одиницю зенітно-ракетного комплексу Patriot, комплекси Iris-T, зенітні танки Gepard і боєприпаси, необхідні для цього. Додається, що в Європі будуть дискусії про те, як забезпечуватимуть фінансову допомогу Україні. Це стосується і середньострокової фінансової системи ЄС. Позиція ФРН полягає у тому, що потреби України можна забезпечити не тільки додатковими грошима, а є "переставленням пріоритетів".

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Нещодавно стало відомо, що у найближчі місяці Данія і Чехія поставлять ЗСУ бойові машини піхоти, танки, важке озброєння та інші види озброєнь з виробничих ліній і складів в Чехії.

Литва також анонсувала передачу нового пакету військової допомоги Україні. До нього увійдуть, зокрема, дві пускові установки систем протиповітряної оборони NASAMS.

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