Зокрема, буде надано додаткові системи ППО.

Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги на загальну суму 1 мільярд євро. Про це заявив міністр оборони країни Борис Пісторіус.

Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони Німеччини, це вже другий "зимовий пакет" для України. Щоб допомогти у захисті критичної інфраструктури та забезпечити подальшу підтримку, Німеччина надає Києву додаткові системи протиповітряної оборони: Patriot, IRIS-T вартістю близько 1 мільярда євро, а також зенітні самохідні установки Gepard.

Крім того, найближчими тижнями в Україну прибудуть ще 10 бойових танків Leopard1 A5, 15 броньованих машин і майже 20 броньованих санітарних автомобілей.

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"Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну тим, що їй найбільше потрібно – ППО, боєприпасами та танками. Цим новим "зимовим пакетом" ми ще більше підвищуємо оперативну готовність українських збройних сил на найближчі місяці. Щоб захистити критично важливу інфраструктуру на початку зими та забезпечити подальшу військову підтримку, Німеччина надає Україні додаткові системи ППО Patriot, IRIS-T та Gepard. Цей пакет протиповітряної оборони коштує близько 1 мільярда євро. Ми також робимо українських військових ще потужнішими завдяки комплексному пакету підтримки, який складається з транспортних засобів, зброї та особистого спорядження вартістю понад 20 мільйонів євро", – сказав міністр оборони Німеччини.

Інша допомога від Німеччини

2 жовтня 2023 року Німеччина оголосила про виділення чергового пакету допомоги Україні. До нього увійшли всюдиходи, тягачі, термінали супутникового звʼязку, автомобілі для охорони кордону, а також радіостанції для танків Leopard та інше обладнання.

Водночас ракети Taurus, розмови про які тривають вже не один місяць, найближчим часом Берлін не передаватиме. Хоча офіційно в їх наданні Німеччина не відмовила, "за лаштунками" вона дала зрозуміти, що не стане ухвалювати таке рішення.

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