Всього бюджетний комітет схвалив закупівлю боєприпасів на 783,3 мільйона євро.

5 липня федеральне міністерство оборони Німеччини та міністерство фінансів представили дев'ять пропозицій на закупівлю боєприпасів. Бюджетний комітет затвердив проекти на загальну суму 783,3 мільйона євро до 2026 року.

Видання Europäische Sicherheit und Technik пише, що боєприпаси призначені для самохідних гаубиць PzH 2000, БМП Puma, танків Leopard 2 і стрілецької зброї. Велика частина закупівлі, а саме 203,1 мільйона євро, призначена для України.

Артилерія

Боєприпаси для 155-мм артилерійських знарядь і додатковими неконтактними детонаторами закуповуються за кількома рамковими контрактами на суму 322,2 мільйона євро. До 2026 року Бундесвер повинен отримати майже 50 тисяч патронів, а до 2025 року Україна — майже 25 тисяч патронів. Рамкові угоди дозволяють замовляти до 333 тисяч снарядів і, крім Німеччини, також включають Україну та інші країни в якості замовників.

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Танки

На 120-мм танкові боєприпаси для гармати Leopard 2 виділено 381,1 мільйона євро, майже третина призначена для України. До 2025 року Бундесвер отримає понад 40 тисяч пострілів типів DM11 (багатоцільові) і DM73/DM63A1, а також відповідні навчальні боєприпаси. Україна отримає 16,5 тисячі пострілів боєкомплекту КЕ і багатоцільового призначення. Крім того, в рамках рамкових угод максимальні обсяги бойових боєприпасів для Бундесверу були збільшені зі 120 800 до 142 500 і для України до 44 тисяч для окремих типів боєприпасів.

До кінця цього року RWM поставить понад 70 тисяч патронів DM21 калібру 30 мм x 173 для БМП Puma. Повнокаліберний багатоцільовий боєприпас KETF (Kinetic Energy Time Fuzed) розпадається на частини після закінчення запрограмованого часу польоту. Запланована сума становить 67,6 мільйона євро.

Піхотні війська

Закупівля патронів для ручної вогнепальної зброї також була на порядку денному. У рамковій угоді з Metallwerk Elisenhütte GmbH було узгоджено загальну кількість поставки в 135 мільйонів патронів калібру 7,62 мм x 51, що необхідно для бойової підготовки піхоти, оснащеної гвинтівками і кулеметами. Вартість поставки оцінюється в 131,4 мільйона євро. У поточному році планується закупити 16 мільйонів пострілів на суму 15,6 мільйона євро. Річний прогноз становить 32 мільйони патронів, а також від 5,4 до 20 мільйонів патронів на наступні роки до 2029 року.

У проекті економічного плану на 2024 рік для спеціального фонду федеральний уряд Німеччини виділив 3,1 мільярда євро на закупівлю боєприпасів наступного року. На наступні роки заплановані додаткові асигнування в розмірі 2,1 мільярда євро.

Військова допомога Німеччини для України - останні новини

Офіційний Берлін допомагає українській армії боротися з російськими окупантами. Україна отримує від Німеччини, як гуманітарну, так і військову допомогу.

В останньому пакеті військової допомоги Берлін передав ЗСУ радіолокаційну станцію повітряного спостереження TRML-4D, мостоукладальні машини Biber, мобільну систему розмінування, машини прикордонної охорони, а також ваговозів Zetros.

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