Серед іншого, Україна отримала мобільну систему розмінування.

Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги. До неї увійшла, зокрема, радіолокаційна станція повітряного спостереження TRML-4D.

Про це йдеться в оновленій інформації щодо допомоги Україні на сайті уряду Німеччині.

До нової партії допомоги увійшли:

Відео дня

радіолокаційна станція повітряного спостереження TRML-4D,

три мостоукладальні машини Biber,

мобільна система розмінування,

дві машини прикордонної охорони,

16 ваговозів Zetros.

Військова допомога Україні: останні новини

The Wall Street Journal пише, що США близькі до надання Україні далекобійних ракет ATACMS. Зазначається, що це питання знаходиться на розгляді на найвищому рівні. Раніше "досить високою" назвали ймовірність передачі Києву цих ракет в американському Сенаті.

28 липня президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що його країна передасть Україні дві системи NASAMS. Він наголосив, що протиповітряна оборона є ключовим елементом у боротьбі нашої країни з агресором.

Проте лише цими системами допомога не обмежилася. Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив про надання Україні нового пакету допомоги. До нього, крім ЗРК NASAMS, увійдуть 10 бронетранспортерів М113 та боєприпаси.

Вас також можуть зацікавити новини: