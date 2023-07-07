ЗМІ писали, що США оголосять про передачу Києву касетних боєприпасів 7 липня.

Німеччина проти відправки касетних боєприпасів в Україну, заявила її міністр закордонних справ Анналена Бербок у п'ятницю, 7 липня.

Ця заява пролунала наступного дня після того, як офіційні особи США заявили, що Вашингтон планує надати Києву касетні боєприпаси, пише The Guardian.

На прохання прокоментувати слова офіційних осіб США Бербок сказала журналістам на кліматичній конференції у Відні: "Я стежила за повідомленнями ЗМІ. Для нас як держави-учасниці діє досягнута в Осло угода".

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Reuters повідомляє, що вона мала на увазі угоду CCM, підписану в норвезькій столиці в 2008 році, яка забороняє використання, накопичення запасів, виробництво і передачу касетних боєприпасів.

Передача касетних боєприпасів Україні - що відомо

Днями в американських ЗМІ з'явилися повідомлення, що США незабаром можуть схвалити передачу Україні касетних боєприпасів. 6 липня повідомлялося, що рішення - за Байденом.

7 липня видання Washington Post повідомило, що президент США Джо Байден схвалив надання Україні касетних боєприпасів. Про їхнє вилучення із запасів Пентагону нібито оголосять сьогодні, 7 липня.

У Human Rights Watch повідомляли, що на сьогодні Україна - єдина у світі країна, на території якої застосовуються касетні боєприпаси.

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