Патрік Райдер не повідомив терміни передачі через міркування безпеки.

Представник Пентагону Патрік Райдер підтвердив, що Україна може отримати від США нову високоточну бомбу великої дальності GLSDB. При цьому він не озвучив терміни передачі.

"Як було визнано минулого року, ми надамо Україні GLSDB в рамках наших зусиль з надання допомоги у сфері безпеки. Однак з міркувань безпеки нашої діяльності ми не можемо підтвердити конкретні терміни", – заявив представник Міноборони США в ході брифінгу.

Очікується, що нова бомба може долати близько 150 кілометрів, що може дати Україні певну перевагу і доповнить арсенал вогневих засобів дальньої дії.

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Райдер вказав, що передача цих бомб відбувається в рамках ініціативи сприяння безпеці України, яка передбачає надання коштів у межах раніше прийнятого Конгресом фінансування на виробництво нових озброєнь для ЗСУ.

Ракети GLSDB для України - останні новини

Видання Politico повідомило, що 31 січня Україна може отримати від Вашингтона першу партію високоточних реактивних бомб малого діаметра наземного базування GLSDB. Їх передача Силам оборони України була анонсована ще в 2023 році. Примітно, що цих бомб немає навіть в запасах американської армії.

Україна стане першою країною, яка застосує ці бомби в бою, що стане найважливішим випробуванням для інших країн, які скуповують боєприпаси дальньої дії після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

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