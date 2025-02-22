Кулемет має доволі компактні габарити і масу всього в 50 кілограмів.

Польська державна оборонна компанія Polish Armaments Group (PGZ) створила чотириствольний кулемет калібру 12,7-мм WLKM, який має заявлену ефективну дальність стрільби до 2200 метрів.

У Defense Express вважають, що огляду на конфігурацію та характеристики цього зразка озброєння навіть дивно, що на нього досі не знайшлись покупці, бо з такого кулемета в теорії можна буквально розстрілювати ворожі БПЛА.

Портал Army Recognition повідомив, що польська PGZ зараз демонструє свій WLKM в рамках експозиції виставки IDEX 2025, що зараз проходить в Абу-Дабі, столиці Об’єднаних Арабських Еміратів.

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Зазначається, що спочатку польський аналог "Мінігана" створювався як елемент озброєння для бронемашин, наземних стаціонарних вогневих точок, патрульних катерів або ж багатоцільових вертольотів. Кулемет має доволі компактні габарити і масу всього в 50 кілограмів.

"Однак тепер поляки позиціонують свій WLKM в першу чергу як антидроновий засіб, тобто буквально як кулемет із ефективною дальністю стрільби до 2200 метрів, із якого можна розстрілювати ворожі безпілотники. Що в свою чергу можна вважати адекватною відповіддю на виклик з домінуванням дронів над полем бою", - пишуть експерти.

Кулемет WLKM має темп стрільби в 3600 пострілів на хвилину, для обертання стволів використовується електроживлення і він створений під набій 12,7 мм x 99 НАТО (.50 BMG). У Defense Express додали:

"З однієї сторони, сам по собі показник ефективної дальності стрільби в 2200 метрів виглядає привабливо, бо наприклад для ЗУ-23-2 аналогічний показник складає до 2500 метрів. Однак при цьому не вистачає іншого показника - висоти ураження цілі, розуміння якого давало би в свою чергу розуміння того, як конкретно можна було б використати польський WLKM для захисту від дронів в сучасних умовах поля бою".

Аналітики нагадали, що завжди має значення не тільки вогнева міць конкретного вогневого засобу, але й також - система ситуаційної обізнаності та передачі даних, до якої підключений конкретний розрахунок конкретного вогневого засобу.

Війна в Україні - засоби для збиття дронів

У Великій Британії офіційно представили зенітно-ракетний комплекс Gravehawk, створений спеціально для України. Він був розроблений з нуля всього за 18 місяців для протидії безпілотникам, крилатим ракетам і літакам. Проєкт реалізувала невелика команда при Міністерстві оборони Великої Британії - Taskforce Kindred, яка відповідає за постачання британського озброєння та техніки Україні.

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