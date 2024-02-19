Юрій Ігнат зазначив, що Європа почала посилювати оборонний сектор.

Російська авіація - загроза не тільки для фронту, а й для всієї території України. Українські військові не зможуть відбивати атаки окупантів без необхідних засобів захисту.

Представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що українській артилерії необхідні снаряди для боротьби з окупантами на полі бою. Також, за його словами, неможливо обійтися без систем ППО і ракет до них.

"Всі все розуміють. Тривають непрості процеси в США. Ми очікуємо, що не буде ніяких протистоянь між обома партіями в Конгресі США, і буде повне взаєморозуміння в Європі. Воно вже є, але окремі країни ще вставляють палиці в колеса", – пояснив Ігнат в коментарі 24 каналу.

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При цьому він вказав, що Європа почала посилювати оборонний сектор, зокрема, збільшила виробництво боєприпасів, систем ППО і ракет до них.

"Нарощують як саме виробництво, так і відсоток ВВП, який призначений саме на сектор оборони. Таким чином посилять і свої здібності, а відповідно посилять і нас. Перш за все потрібно посилювати Україну, допомогти один раз потужно всіма можливими силами, щоб потім не було всім дуже болісно", – зазначив військовий.

За його словами, російська авіація завдає чимало шкоди як на фронті, так у містах України.

"Зараз дуже серйозний процес, коли російські війська на декількох напрямках здійснюють наступальні дії. Потрібно їх чимось стримувати. Необхідні артснаряди в достатній кількості, засоби ППО. Завдання №1 Повітряних сил – не допустити ворожу авіацію літати над нашими головами", – підкреслив Ігнат.

Також він підкреслив, що повітряні сили впоралися з ворожими літаками на початку війни і роблять це зараз, але, щоб продовжувати відбивати атаки ракет і дронів, Україні необхідно більше засобів ППО і ракет до них.

Збиття російських літаків 19 лютого - головні новини

Командувач Повітряних Сил Микола Олещук повідомив, що сили ППО збили два російські літаки - винищувач-бомбардувальник Су-34 і винищувач Су-35С.

Військовий експерт, полковник Збройних сил України Петро Черник прокоментував масове збиття російських літаків на фронті. Він зазначив, що саме цих бортів у Москви не так вже й багато.

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