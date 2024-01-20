Якщо їх взяти зараз, доки ще не готові пілоти та інфраструктура, то ці літаки стануть гарною мішенню для ворога.

Західні партнери надають Україні велику військову підтримку, однак отримати відразу велику кількість ракет чи тих же літаків F-16 не можна, оскільки місця їх зберігання одразу стануть мішенню для російських ударів. Про це розповів речник Повітряних сил україни Юрій Ігнат в інтерв'ю "Фокусу".

Він зазначив, що партнери України добре поінформовані про те, "скільки летіло, скільки збито, скільки ми витратили". За його словами, кожний раз витрачаючи певну кількість ракет, Україна формує запит до партнерів щодо постачання нової партії ракет до ППО, але це робиться не публічно.

"Ми не можемо відразу взяти величезну кількість ракет — їх потрібно зберігати, а ворог рано чи пізно дізнається про це. Розвідка, на жаль, в них працює і немає великого сенсу розміщувати в Україні повні склади з боєприпасами", - зазначив речник ПС.

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Теж саме стосується і літаків F-16, адже якщо їх взяти зараз, то вони стануть гарною мішенню для ворога.

"Будемо отримувати тоді, коли буде все для цього готово: люди, які будуть пілотувати, люди, які будуть обслуговувати їх, аеродромна інфраструктура тощо. Коли все буде готове, тоді буде раціональне зерно для розміщення літаків в Україні. А поки нехай їх там підремонтують, модернізують, щоб служили нам вірою і правдою", - додав Ігнат.

F-16 для України - що відомо

Нідерланди розпочали підготовку до передачі Україні перших 18 багатоцільових винищувачів F-16. Загалом Україна має отримати 42 винищувачі F-16 від Нідерландів.

6 січня представник Міністерства оборони Данії через датські ЗМІ розповсюдив заяву про те, що передача перших шести винищувачів F-16 Україні з боку Данії відбудеться не раніше другого кварталу 2024 року. Стверджується, що початково ці літаки планували передати ще до Нового року.

Військовий експерт Олег Жданов поки не бачить ознак того, що F-16 вже в Україні. За його словами, перші літаки ми отримаємо у березні.

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