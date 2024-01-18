Глава МЗС переконаний, що вже цього року у небі Україні будуть перші повітряні перемоги із застосування винищувачів F-16.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що підготовка до першого повітряного удару з багатоцільових винищувачів F-16 йде за планом. Про це глава МЗС сказав в ефірі інформаційного марафону "Єдині новини".

"Підготовка до першого повітряного удару, який здійснять F-16 в українському повітрі, триває за планом. Готуються пілоти. Готуються інженери. Готується інфраструктура. Усі країни, які пообіцяли надати F-16, дотримуються своїх зобов'язань", - наголосив Кулеба.

При цьому, глава МЗС сказав, що сама технологія цих винищувачів дуже складна.

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"Це не просто пересісти з однієї машину в іншу. Змінюється навіть концепція управління повітряним боєм. Тому, процес триває. Він займає час, але все йде більш-менш за планом. І я думаю, що у цьому році ми матимемо перші повітряні перемоги F-16 в Україні", - переконаний Кулеба.

Літаки F-16 для України - подробиці

Кулеба наголошує, що пріоритет України у війні на цей рік - отримати перевагу у повітрі над Росією. Глава МЗС вважає, що від того, хто контролюватиме небо, залежатиме переможець у війні.

Нідерланди розпочали підготовку до передачі Україні перших 18 багатоцільових винищувачів F-16. Загалом Україна має отримати 42 винищувачі F-16 від Нідерландів.

6 січня представник Міністерства оборони Данії через датські ЗМІ розповсюдив заяву про те, що передача перших шести винищувачів F-16 Україні з боку Данії відбудеться не раніше другого кварталу 2024 року. Стверджується, що початково ці літаки планували передати ще до Нового року.

В Міноборони Данії стверджують, що саме Україна все ще не виконала низку умов для того, щоб українські ВПС могли повноцінно використовувати ці винищувачі. Однак які саме умови не виконала Україна – не уточнюється.

Навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16 вже розпочалися.

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