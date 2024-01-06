Йдеться про партію F-16, яку Данія пообіцяла передати до Нового року.

Передача перших шести винищувачів F-16 Україні з боку Данії не відбудеться до другого кварталу 2024 року.

Про це в суботу повідомило Міністерство оборони Данії газеті Berlingske. Йдеться про поставку, яку прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен обіцяла реалізувати до Нового року, акцентує газета.

"За даними Міністерства оборони, шість літаків, які мали доставити до Нового року, прибудуть пізніше", - пише газета.

За даними міністерства, з боку України все ще не виконана низка умов для того, щоб вона могла використовувати винищувачі.

За нинішнього графіку, передача літаків має відбутися в другому кварталі 2024 року, уточнило відомство.

Неясно, які саме обставини призвели до зриву початкового графіка, пише Berlingske.

Водночас Міністерство оборони королівства повідомляє, що перші шість українських пілотів можуть бути готові до бойових польотів на F-16 до цієї весни.