Після появи у нас F-16, можливості використання цих крилатих ракет будуть розширені.

Начальник авіації Командування Повітряних сил Збройних сил України Сергій Голубцов розповів, як за рік використання показали себе крилаті ракети Storm Shadow i Scalp, надані союзниками.

"Ефективність самої зброї не змінилася, але ми навчилися краще її використовувати. Маршрути обираються несподіваними для росіян. Разом із Storm Shadow i Scalp використовуються ракети-обманки, які імітують польоти, але вони виснажують їхню систему ППО, відволікають від справжніх ракет, які досягають цілей. Дуже показово це все можна побачити у Луганській, Донецькій областях, на території окупованого Криму і в межах Чорного моря. Всі бачать, що зараз там росіяни значно-значно здали свої позиції", - зазначив він в інтерв'ю Донбас Реалії.

За словами начальника авіації, ефективність цих боєприпасів дуже висока, хоча буває й так, що росіяни збивають їх засобами ППО. Тому чим більше ЗСУ даватимуть відволікаючих цілей, тим більше шансів, що ці ракети дійдуть до цілі. наразі наші військові використовують для цього БПЛА, ракети HARM протирадіолокаційні, щоб змусити виключитися засоби ППО противника, а також ракети-обманки MALD.

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Одним з яскравих прикладів використання Storm Shadow i Scalp є удар по штабу Чорноморського флоту в окупованому Криму.

"Я не можу сказати, наскільки це складно, тому що коли ти все життя вчишся цій справі, то це для тебе просто робота. Але скажу, що залучені до планування дуже-дуже багато складових. Це спільна робота ГУР, СБУ, це робота офіцерів Генерального штабу. Спочатку треба точно визначити ціль – актуальна чи неактуальна, наскільки вона на цей час критична. Буває так, що ми спланували, але поки йшов процес планування, ціль вже неактуальна, відміняється. Процес нескладний, але він потребує узгодженості з багатьох сторін. І це комплекс", - наголосив Голубцов.

Він додав, що якщо йде Storm Shadow або Scalp, то військові прекрасно розуміють, що поруч з ними працює ГУР, артилерія HIMARS, радіоелектронні засоби, які пригнічують в районі лінії бойового зіткнення, щоб наші ракети могли пройти.

"Ці ракети були зроблені під вже існуючу платформу на Заході. І, звичайно, там в кабіні пілота вже були відповідні монітори відображення готовності цих засобів, монітори відображення самих цілей, якщо це в полі зору локатора, і також органи управління цією зброєю. На наших літаках довелося це все робити. Деякі літаки більш пристосовані до переобладнання, наприклад, Міг-29. Літаки Су-27 більш складні. Але це все робиться завдяки нашим інженерам і за допомогою виробників, партнерів", - розповів він.

Начальник авіації поділився, що якби ці ракети використовувались на літаках західного виробництва, їх програмування можна було б здійснювати прямо в польоті, отримуючи інформацію про ціль безпосередньо онлайн і на борту літака. Однак наразі ЗСУ не можуть це зробити і процес відбувається з землі. Перепрограмувати їх в польоті немає змоги, однак ця можливість з'явиться разом з F-16.

F-16 для України - новини

Раніше Голубцов розповідав, що не всі обіцяні літаки F-16 прибудуть в Україну - деякі з них будуть зберігатися на безпечних авіабазах, не в Україні, щоб не стати мішенями.

Він зазначив, що надходження F-16 підвищить ефективність і HARM, і JDAM, і загалом авіаційних боєприпасів, які зараз використовуються.

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