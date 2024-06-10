Зазначається, що літаки F-16 переобладнані для використання саме високоточної зброї.

Начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов детальніше розповів, яке озброєння отримає Україна разом з західними винищувачами F-16 та наскільки це підвищить ефективність ударів ВСУ по окупантах.

Зокрема, в інтерв’ю "Радіо Свобода" він зазначив, що надходження F-16 підвищить ефективність і HARM, і JDAM, і загалом авіаційних боєприпасів, які зараз використовуються.

"Ми сподіваємося, що так і буде. По тих тактико-технічних характеристиках, які нам повідомляють, є серія літаків, в яких саме HARM будуть застосовуватись завдяки тим сенсорам, які є в літаку. Тобто вже не буде пуску ракети в надії, що включиться [комплекс ППО], а буде пуск саме тоді, коли засіб на землі включається і випромінює. Тому це, звичайно, буде ефективніше, оскільки не буде пуску ракети по непрацюючому засобу ППО", - зазначив він.

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За словами представника Повітряних сил, всі літаки, які будуть надаватися, пройшли певну модернізацію.

"Там стоїть покращений приціл для виявлення повітряних цілей. Разом з літаками буде надаватися спеціальний контейнер, який дозволяє знаходити і наводити ракети, бомби на наземні цілі", - додав Голубцов.

Крім того, за його словами, ця модернізація стосувалася переобладнання літака для використання саме високоточної зброї.

"Звичайно, ми очікуємо, що використання саме високоточної зброї дозволить нам вражати ті цілі, які потрібні для перемоги, для просування наших наземних військ до державного кордону і визволення наших територій", - підкреслив він.

Коментуючи радар на F-16 та дальність виявлення цілей, Голубцов зазначив, що не хотів би розкривати технічні деталі щодо дальності виявлення, однак, за його словами, "пілоти, які зараз проходять навчання за кордоном, вони всі вражені стійкістю роботи прицілів".

"Вони працюють безвідмовно, вони знаходять цілі від безпілотника до літака. Дальності не буду казати які, але там використовується ракета, всім відома, АІМ-120, і дальності її враження, скажімо так, по деяких даних, до 180 км плюс", - наголосив Голубцов.

Він зазначив, що "головне спочатку спробувати самим, як це працює, а потім розробити тактику, при якій ми зможемо виконати те, про що я говорив. Нам треба спочатку зробити так, щоб на голови наших воїнів на лінії зіткнення, на мирні міста, такі як Харків, Суми, Запоріжжя, не падали КАБи, а потім далі відганяти і винищувачі".

F-16 для України - новини

Раніше Голубцов розповідав, що не всі обіцяні літаки F-16 прибудуть в Україну - деякі з них будуть зберігатися на безпечних авіабазах, не в Україні, щоб не стати мішенями. Він зазначив, що це буде резерв в разі потреби для заміни несправних літаків, під час проведення регламентних робіт.

За даними Forbes, наразі країни-партнери вже пообіцяли передати Україні 85 американських винищувачів F-16. Частина з них очікується вже цього року.

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