Не всі з них будуть знаходитися на території країни.

Наразі чотири країни підтвердили, що передадуть Україні американські винищувачі F-16. У майбутньому кількість таких держав може зрости.

Про це розповів начальник авіації Командування Повітряних сил Збройних сил України Сергій Голубцов в інтерв'ю Донбас Реалії. Він нагадав, що майже всі країни, які мають F-16 на озброєнні, поступово переозброюються на F-35, тому кількість "вільних" винищувачів цього типу зростатиме, згодом їх можуть пропонувати Україні.

Бригадний генерал зазначив, що не всі обіцяні літаки прибудуть в Україну - деякі з них залишаться в центрах підготовки. "Це будуть українські літаки, які будуть використовуватись для підготовки наших же пілотів. Тому цифра хай нікого не дивує. Є цифра, яка зайде в Україну. Є певна кількість літаків, які будуть зберігатися на безпечних авіабазах, не в Україні, для того, щоб вони тут не були мішенями. І це буде наш резерв в разі потреби для заміни несправних літаків, під час проведення регламентних робіт", - пояснив він.

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За словами Голубцова, Повітряні сили розрахували необхідну кількість пілотів, інженерів та обслуговуючого персоналу аеродромів. "В нас є певна кількість підготовлених аеродромів і ми знаємо цифру літаків, які зайдуть у першу чергу у цьому році. Ми знаємо, скільки зайде наступного року", - додав військовий.

Також він прокоментував заяву міністра закордонних справ Бельгії про те, що вони готові передати Україні 30 винищувачів до 2028 року. "Він (цей рік - УНІАН) прозвучав сьогодні, завтра може прозвучати 27-й, потім 26-й. Нам це сьогодні невідомо і, можливо, добре, що невідомо, тому що з кожною конференцією членів авіаційної коаліції ми отримуємо більш позитивні прогнози, більш реальні цифри, більше інформації, яка нам дозволяє цей процес зробити планомірним", - пояснив бригадний генерал.

Про появу перших F-16 в українському небі має говорити найвище військово-політичне керівництво, зазначив він. "Я можу лише сказати, що відповідно до існуючих планів це буде в цьому році. А який місяць, який день, завтра чи в серпні, я думаю, я не в праві це коментувати. Але відповідно до тих планів, які в нас є, цей рік має бути в Україні з F-16", - додав військовий.

На питання про кількість винищувачів Голубцов відповів так: "Авіація воює парами, ланками, ескадрильями. Ми будемо починати з меншого і нарощувати. Я думаю, щонайменше ланка у нас точно буде. Щонайменше. Хоча це мінімум. Може бути і більше".

Згідно з даними з відкритих джерел, зазвичай авіаційна ланка містить три-чотири літаки. Проте залежно від роду авіації, може складатися з різної кількості літаків.

F-16 для України: останні новини

За даними Forbes, наразі країни-партнери вже пообіцяли передати Україні 85 американських винищувачів F-16. Частина з них очікується вже цього року.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що для протистояння російській авіації в небі необхідно мати щонайменше 120-130 винищувачів F-16.

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