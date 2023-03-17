Поставки цієї військової авіації можуть "принести додаткові біди" українському народу, каже Пєсков.

У Кремлі вже істерика після новин про те, що Польща і Словаччина нададуть Україні винищувачі МіГ-29. Уїдливим коментарем з цього приводу відзначився прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков у коментарі росЗМІ.

Він вважає, що так низка країн-членів НАТО "підвищує рівень своєї безпосередньої залученості у "конфлікт".

Пєсков погрожує, що поставки цієї військової авіації можуть "принести додаткові біди" для України та її народу. Але на хід війни, переконані у Путіна, поява МіГів у ЗСУ не вплине.

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Крім того, "права рука" Путіна переконаний, що вся ця техніка "підлягатиме знищенню" з боку російських окупантів.

Передача Україні МіГ-29

16 березня 2023 року Польща оголосила про передачу Україні перших чотирьох літаків МіГ-29. Всього Варшава планує поставити в Україну 10 винищувачів.

17 березня 2023 року стало відомо про рішення Словаччини передати Україні 13 винищувачів МіГ-29.

Характеристики МіГ-29

Екіпаж - одна-дві людини;

крейсерська швидкість - 2450 км/год на висоті 13000 м;

бойовий радіус - 700 км;

швидкопідйомність - 19800 м/хв;

розмах крила - 11.36 м;

боєзапас - 150.

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