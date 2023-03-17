Словацький уряд схвалив відправку літаків в Україну.

Словаччина передасть Україні 13 винищувачів МіГ-29. Про це у Twitter повідомив прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер.

"Словацький уряд щойно схвалив відправку 13 Міг-29 в Україну. Обіцянки повинні виконуватися... Радий, що інші роблять те саме. Військова допомога, щоб Україна могла захистити себе і всю Європу від Росії", - написав Хегер.

Довідка УНІАН. МіГ-29 - багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Він призначений для знищення керованими ракетами й вогнем з бортової гармати всіх типів повітряних цілей, а також для ураження наземних цілей із застосуванням некерованих засобів ураження в умовах візуальної видимості.

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Військова допомога Україні - останні новини про поставки

Вчора президент Польщі Анджей Дуда заявив про передачу Україні перших чотирьох літаків МіГ-29. Всього Варшава планує поставити в Україну 10 подібних винищувачів.

Водночас США, Велика Британія та інші країни поки відмовляються передавати Україні літаки. Зокрема, президент США Джо Байден заявив, що Київ поки не потребує літаків.

Як повідомляв УНІАН, Швеція передасть Україні вісім самохідних артилерійських установок Archer.

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