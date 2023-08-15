Україна вже працює щодо приєднання західних партнерів до потрібних санкцій.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що російський БПЛА "Ланцет" містить щонайменше 19 іноземних електронних компонентів, зокрема, західних. Також багато їх містить й "Орлан".

"Ланцет" є однією з основних бойових одиниць, які ворог використовує саме на фронті проти нашої бронетехніки, систем ППО, РЛС, і не тільки. Так само, як й інші продукти компанії ZALA AERO. "Орлан" - це розвідник, який виявляє позиції та коригує вогонь. Українські фахівці давно досліджують ці БПЛА, роблять змістовні файли, якими ми ділимось з партнерами. Розвідка робить дослідження російських методів обходу санкцій - це ми також передаємо партнерам. Реагуємо максимально швидко", - написав він у Telegram.

За словами Єрмака, проти власника та конструктора ZALA AERO Олександра Захарова вже введені українські санкції та ведеться робота щодо приєднання до них партнерів.

Відео дня

"Окрім цього, українські, європейські, американські та австралійські обмеження введені проти ООО "ЦСТ" - основної юридичної особи ZALA AERO. Разом з урядами партнерів ми вже працюємо і посилимо роботу щодо виробників компонентів, а також компаній, які їх постачають в обхід санкційних обмежень", - наголосив посадовець.

Він повідомив, що група Макфола-Єрмака найближчим часом презентує документ з конкретними санкційними пропозиціями, щоб унеможливити надходження мікроелектроніки, верстатів та іншого обладнання, необхідного для виробництва БПЛА, а також хімікатів та інших матеріалів.

"Окрім цього, ми також працюємо в напрямку російських РЕБ та РЛС, виробництво яких залежне від іноземних компонентів. Це важливо для наступу. В усіх ключових останніх санкційних пакетах від наших партнерів були враховані пропозиції групи Макфола-Єрмака по обмеженнях щодо російської зброї, зокрема вони стосуються і БПЛА", - підсумував керівник ОП.

РФ обходить західні санкції

За словами низки експертів, Росії вдається отримувати виготовлені за кордоном деталі, попри санкції партнерів України.

У ракетах Х-101, якими Росія обстрілювала Україну в ніч на 15 серпня, було приблизно 30 мікросхем іноземного виробництва.

У червні повідомлялося, що РФ придбала у Заходу компоненти, пов'язані з військовою технікою, на $20,3 мільярда.

Вас також можуть зацікавити новини: