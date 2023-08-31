Протягом вересня буде укладено перший контракт на постачання таких ударних дронів, зазначив голова відомства.

Голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, бригадний генерал Юрій Щиголь розповів про нову українську розробку – дрон, що є аналогом російського безпілотника "Ланцет".

"Розробка зараз випробовується. Я думаю, що протягом найближчого місяця ми вже укладемо контракт з виробником на виробництво саме таких дронів. Тому що вони вже літають, вони вже влучають в цілі. Є технологічні нюанси доопрацювань, але я впевнений, що протягом вересня, ми вже укладемо перший контракт на постачання цих дронів", – акцентував Щиголь в ефірі телемарафону.

Голова Держспецзв'язку не уточнив назву української компанії, яка вироблятиме ці дрони, але зазначив, що це буде серійне виробництво і наголосив, що "компанія є професіоналом в цій галузі".

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"Всі контракти, які укладаються з нами – це виключно серійне виробництво, ми не закуповуємо по одному-два, ми закуповуємо сотні, тисячі дронів", – зазначив очільник відомства.

Він додав, що за останній рік українські виробники безпілотних літальних апаратів збільшили своє виробництво в десятки разів.

"А по деяких моделях, наприклад, коптери ударні важкі – в сотні разів. І на сьогодні вони вже воюють на передовій. Щомісяця їх кількість буде тільки зростати: і FPV-дронів, і розвідувальних. Це все буде складати велику проблему для ворога", – запевнив голова Держспецзв'язку.

Він зазначив, що у 2024 році розвиток виробництва в Україні безпілотних летальних апаратів буде активно зростати .

"Рік тому у нас було 35 компаній, які виробляли дрони. Сьогодні таких компаній вже понад 200, і з 85 з них у нас є контракти. Тобто ця кількість є постійно зростаючою. Кожен вид безпілотника має своє застосування на полі бою. Кожний окремий підрозділ чи спецпідрозділ використовує свої (моделі – УНІАН), вони замовляють саме ті безпілотники, які зручніше. Тому що їм потрібні певні відстані, певні можливості протидії РЕБ. Тому ця сфера буде тільки розширюватися, адже нашою фінальною метою є перемога", – констатував Щиголь.

Голова Держспецзв'язку резюмував, що після перемоги Україна має стати країною з найбільшою можливістю та експертизою у сфері безпілотних летальних технологій, і "це буде одним з економічних ефектів для відновлення нашої країни".

Виробництво дронів в Україні

24 березня український уряд дав старт масовому виробництву вітчизняних дронів. Кабмін ухвалив постанову, яка здатна значно прискорити створення та постачання українських БПЛА на фронт. Дане рішення сприятиме більш активному розвитку компаній, які виробляють дрони, масштабуватися, реінвестувати прибуток та конкурувати з іноземними компаніями.

У червні в Україні успішно застосували безпілотний літальний апарат українського виробництва з дальністю ураження 1000 кілометрів. Зазначалося, що півроку тому було оголошено про фінальну стадію випробувань.

Зазначимо, що рішення Кабміну про спрощення процедури для розробників та виробників озброєння призвело до справжнього "буму виробництва дронів".

Зокрема, у Міноборони України розповідали про вітчизняний дрон "Великий Бандерик", який успішно використовують на фронті українські захисники. Цей БПЛА попри невеликі розміри, має 8 потужних моторів та здатен витримати до 31,5 кг. До експлуатації його допустили у квітні цього року.

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