B-21 Raider буде стелс-бомбардувальником подвійного призначення, здатним нести як звичайні, так і ядерні боєприпаси.

У США представили найсучасніший стратегічний бомбардувальник-невидимку B-21 Raider.

Міністр оборони США Ллойд Остін в ході презентації заявив, що цей літак виділяється дальністю польоту, довговічністю і малопомітністю, адже його буде складно виявити навіть найсучаснішим системам ППО.

"Він може впоратися з чим завгодно: від збору розвідданих до управління боєм і інтеграції з нашими союзниками та партнерами. І це буде безвідмовно працювати в різних регіонах, на різних театрах військових дій і в об'єднаних силах", - підкреслив глава Пентагону.

Голова Пентагону також зазначив, що створення цього бомбардувальника є втіленням рішучості США захищати країну, а також зміцнює та підтримує стратегію стримування США, яка лежить в основі національної оборони.

"Розробка B-21 Raider є доказом довгострокової прихильності Міністерства оборони США створенню передових можливостей, які зміцнять здатність Америки стримувати агресію сьогодні та в майбутньому", - додав Остін.

Перший політ літака запланований на 2023 рік на авіабазі Едвардс в штаті Каліфорнія.

Варто відзначити, що це перший бойовий літак такого класу, випущений Сполученими Штатами за понад 30 років.

"Представлений сьогодні B-21 Raider буде бомбардувальником-невидимкою подвійного призначення, здатним нести як звичайні, так і ядерні боєприпаси. B-21 стане основою майбутніх бомбардувальників ВПС, що складатимуться з B-21 і B-52", - заявили в ВПС США.

Розробником літака є американська компанія Northrop Grumman. Там відносять B-21 Raider до літаків шостого покоління і називають його "основою авіації США на майбутнє".

"B-21 Raider буде здатний долати найжорсткішу оборону і завдавати точні удари в будь-якій точці світу. B-21 - це майбутнє засобів стримування. Це забезпечить нову еру можливостей і гнучкості завдяки розширеній інтеграції даних, датчиків і зброї", - йдеться в повідомленні компанії.

У Northrop Grumman додали, що новий бомбардувальник має можливість швидкої модернізації, щоб відповідати мінливому середовищі загроз. "На відміну від минулих поколінь, B-21 не буде піддаватися блоковій модернізації. Нові технології, можливості та зброя будуть впроваджуватися за рахунок оновлень софта і "гнучкості" обладнання", - сказано в повідомленні.

Як зазначає Reuters, B-21 Raider має форму "літаючого крила", подібну до свого попередника B-2.

"B-21 також має більш міцний, непомітний поверхневий матеріал, що забезпечує маскування, який вимагатиме менше зусиль для обслуговування та мінімізує експлуатаційні витрати та час простою", - сказав віце-президент сектору та генеральний менеджер Northrop Grumman Aeronautics Systems Дуг Янг.

Вартість одного літака оцінюється приблизно в $750 млн, зазначає Reuters. Контракт між компанією і Міноборони США на його створення був укладений в 2015 році. Над проектом працювали понад 8 тис. людей і більше ніж 400 постачальників із 40 Штатів.

ВПС США планували закупити не менше 100 літаків і приступити до заміни бомбардувальників В-1 і В-2.

Виробництво зброї в США

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство оборони США уклало контракт з компанією Raytheon Technologies на виробництво зенітно-ракетних комплексів NASAMS для України на суму в 1,2 мільярда доларів.

Також Пентагон уклав контракт з компанією Lockheed Martin на виробництво реактивних систем залпового вогню HIMARS майже на 431 мільйон доларів. РСЗВ будуть виготовлятися для потреб армії США і союзників.

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