Відповідно до угоди, укладеної з виробником, буде виготовлено шість таких комплексів.

Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки уклало контракт на виробництво зенітно-ракетних комплексів NASAMS для України на суму в 1,2 мільярди доларів.

Як повідомляється на сайті Міноборони США, угоду Пентагон уклав із компанією Raytheon Technologies Co (RTX.N). Буде виготовлено шість систем ППО.

"Роботи виконуватимуться в Тьюксбері, штат Массачусетс, з орієнтовною датою завершення 28 листопада 2025 року", – йдеться у повідомленні Пентагону.

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Комплекси NASAMS на війні в Україні

У понеділок, 7 листопада, стало відомо, що ЗРК NASAMS та Aspide вже прибули в Україну. Міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що ця зброя суттєво посилить українську армію та зробить наше небо безпечнішим

Спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що системи ефективно працюють в системі ППО. За його словами, зенітні ракетні комплекси NASAMS збивають 100% крилатих ракет.

Крім того, військовий експерт Олег Жданов зазначив, що для того, щоб закрити небо Києва чи Харкова, необхідно два зенітних ракетних комплекси NASAMS чи IRIS-T. При цьому для захисту від загроз з повітря міст, які менші за площею, може вистачити одного такого комплексу ППО.

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