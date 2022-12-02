РСЗВ виготовлятимуться для потреб армії США та союзників.

Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки уклало контракт з компанією Lockheed Martin на виробництво реактивних систем залпового вогню HIMARS на майже на 431 мільйон доларів.

Як зазначено на сайті Пентагону, РСЗВ виготовлятимуться для потреб армії США та союзників.

"Компанія Lockheed Martin Corp. з Гранд Прері, штат Техас, отримала контракт на суму 430 930 711 доларів США на виробництво високомобільних артилерійських ракетних систем та надання допоміжних послуг для підтримки армії та іноземних партнерів, яким здійснюється продаж військової техніки", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

HIMARS на війні в Україні

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну США передали нашій країні 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS. Станом на початок листопада всі вони залишилася цілими і продовжували використовуватися для протистояння збройній агресії РФ.

Російські самохідні зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1" виявилися безсилими проти HIMARS. Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що HIMARS стріляють реактивними снарядами, які російський ЗРПК не здатний збити. Він призначений для знищення низьколітаючих малошвидкісних цілей, а боєприпаси до HIMARS на вильоті розганяються до 1000 метрів за секунду.

Крім того, радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що Антонівський міст підірвали не росіяни при відступі на Херсонщині, а знищив HIMARS.

Вас також можуть зацікавити новини: