Завдання для Wingman можуть варіюватися від розвідки до глушіння цілей і ураження цілей на землі або в повітрі за допомогою високоточних боєприпасів.

Авіабудівний гігант Airbus представив на Міжнародній аерокосмічній виставці ILA в Берліні вкрай цікавий концепт безпілотного літального апарату Wingman, який зовні дуже схожий на винищувач. Про це повідомляє офіційний сайт Airbus.

Мова йде про дрон винищувального типу, яким керуватиме пілот бойового літака, такого як Eurofighter Typhoon, і який зможе виконувати завдання, пов'язані з високим ризиком.

"Повітряні сили Німеччини заявили про потребу в безпілотному літаку, який буде знаходитись разом з пілотованими винищувачами і підтримуватиме їх місії до того, як у 2040 році буде введена в експлуатацію Future Combat Air System", – заявив Міхаель Шеллхорн, генеральний директор Airbus Defence and Space.

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Нагадаємо, Future Combat Air System (FCAS) являє собою амбітну програму, націлену на створення пілотованого (або опціонально пілотованого) винищувача шостого покоління, а також систем до цього літака.

Отже ні, представлений безпілотний апарат не стане заміною для винищувачів, які пілотуються. Втім, він зможе суттєво розширити їх бойовий потенціал.

Завдання для Wingman можуть варіюватися від розвідки до глушіння цілей і ураження цілей на землі або в повітрі за допомогою високоточних боєприпасів. Детальні характеристики апарату не розкриваються.

Європа створює нові зразки озброєнь

Щодо самого європейського винищувача шостого покоління, то зараз його розробка досить впевнено (хоча й з суттєвими затримками) рухається вперед. Скоріш за все, діючий зразок можна буде побачити не раніше кінця 2030-х, а демонстратор може піднятись у повітря приблизно у 2027-му.

Також відомо, що Франція та Німеччина активно працюють над створенням танку нового покоління, який замінить Leopard 2 та Leclerc. Нещодавно сторони домовились відносно його подальшої розробки.

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