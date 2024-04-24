Канада стала першою країною на Заході, хто заборонив постачати цей стратегічний метал в рамках останнього пакету санкцій.

Канада надала європейському авіабудівному гіганту Airbus дозвіл на використання російського титану у виробництві літаків. Про це повідомляє Reuters.

Цей крок надає Airbus гнучкість на канадських заводах і, як очікують аналітики, розвіє занепокоєння щодо його основної діяльності, яка може постраждати через фактичну заборону на постачання до Канади літаків, виробництво яких значною мірою залежить від титану.

"ВСМПО-Ависма" – довідка

Раніше повідомлялось, що Оттава ввела санкції проти російської компанії "ВСМПО-Ависма", яка є найбільшим в світі виробником титану.

Відео дня

Станом на 2014 рік компанія виробляла понад 90% російського титану та експортувала свою продукцію до 50 країн, маючи загалом близько 450 замовників.

Зараз це єдина у світі титанова компанія, яка здійснює повний цикл виробництва – від переробки сировини до випуску кінцевої продукції. У складі корпорації знаходяться два промислові майданчики – "ВСМПО" у місті Верхня Салда та "АВІСМА" у Березниках.

Захід залежить від російських ресурсів

У березні повідомлялось, що європейські компанії постійно покладаються на російський титан, незважаючи на збройну агресію Росії проти України. Після російського вторгнення західні фірми купили у РФ титану на сотні мільйонів доларів.

"Росія може перекрити потік цих... матеріалів і залишити без них критично важливі для національної оборони та цивільної авіації компанії", – заявив з цього приводу директор з досліджень ImportGenius Вільям Джордж.

Однак основа російського експорту це не титан, а газ та нафта: як нещодавно повідомив УНІАН, поставки нафти з РФ досягли максимального рівня майже за рік.

Вас також можуть зацікавити новини: