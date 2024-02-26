Берлін таємно обговорює угоду про закупівлю боєприпасів з Індією, де не хочуть відкрито псувати відносини з Росією.

Генерал Бундесверу Крістіан Фройдінг, який очолює штаб України в Міністерстві оборони з початку війни і є головним закупником Німеччини, говорить про артилерійські боєприпаси з нотками відчаю, коли мова йде про постачання зброї Києву.

Як пише Der Spiegel, протягом декількох місяців він був зайнятий тільки однією темою: "Ми намагаємося закуповувати боєприпаси по всьому світу".

Перед урядами європейських країн постало екзистенційне питання: чи в змозі вони самі закупити необхідне оборонне обладнання без участі США. Зазначається, що результати поки протвережують.

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"На жаль, артилерійські та зенітні боєприпаси не представлені в достатку на полицях магазинів по всьому світу", - зазначає Фройдінг.

Берлін таємно обговорює угоду про закупівлю боєприпасів з Індією, де не хочуть відкрито псувати відносини з Росією. Такі угоди можуть укладатися з арабськими країнами, в деяких з яких є великі запаси снарядів.

"У Міністерстві оборони в Берліні щодня ламають голову над новими ідеями про те, де ще можна знайти боєприпаси. Час працює проти Європи: за даними спецслужб, українські запаси будуть вичерпані не пізніше червня, а можливо і раніше", - сказано в матеріалі.

Боєприпаси для України - деталі

Видання NYT писало, що за оцінками американських чиновників, без поповнення коштів ППО України їх вистачить лише до березня. Західні офіційні особи і військові експерти попередили, що без допомоги США Україну чекає каскадний колапс на фронті.

До кінця березня Європейський Союз планує поставити в Україну майже 170 тисяч снарядів, які так необхідні українській армії. Брюссель працює над збільшенням обсягів поставок.

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