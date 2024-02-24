Про фінансування оголосив міністр оборони Великобританії Грант Шаппс.

Схоже, у 2024 році епоха кризи з артснарядами для України закінчиться. Британія оголосила, що протягом року інвестує 245 млн. фунтів стерлінгів (286 млн. євро) на відповідне забезпечення для ЗСУ.

Про це повідомляє Business Recorder, цитуючи слова міністра оборони Великобританії Гранта Шаппса. Останній відзначив високу ефективність дій українських військ, але акцентував на наступному:

"Вони не зможуть виграти цю боротьбу без підтримки міжнародної спільноти - і саме тому ми продовжуємо робити все можливе, щоб Україна могла продовжувати боротися за перемогу"

Як зазначили в британському Міноборони, фінансування використають для "закупівлі та активізації ланцюжків постачання для виробництва вкрай необхідних артилерійських боєприпасів для збільшення резервів України".

Допомога союзників – чого чекати

Це лише частина нової допомоги з боку Великобританії. Нагадаємо, вчора стало відомо, що Лондон передасть Україні 200 протитанкових ракет Brimstone. Також повідомлялось, що британці будуть навчати ще 10 000 українських військових у першій половині року.

Своєю чергою Німеччина напередодні схвалила поставку Україні "далекобійної зброї". При цьому в документі напряму не згадують нові крилаті ракети Taurus, або інші системи озброєнь.

Більше всього уваги прикуто до постачань Україні винищувачів. Раніше стало відомо, що перші F-16 повинні з'явитися в українському небі вже до літа. Окрім цього, країна за короткий термін може отримати шведські JAS 39 Gripen, але для цього потрібне відповідне політичне рішення.

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