Жозеп Боррель підтвердив повну солідарність ЄС з Україною.

До кінця березня Європейський Союз планує поставити в Україну майже 170 тисяч снарядів, які так необхідні українській армії. Брюсель працює над збільшенням обсягів поставок.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у соцмережі Х за результами розмови з Високим представником Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем

Він зазначає, що під час сьогоднішньої розмови Боррель підтвердив повну солідарність ЄС з Україною. При цьому нагадав, що ЄС прийняв історичні рішення щодо надання Україні зброї, запровадження санкцій проти Росії, початку переговорів про вступ України до ЄС та підтримки.

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"Абсолютним пріоритетом зараз є артилерійські снаряди. До кінця березня ЄС планує поставити в Україну майже 170 тисяч снарядів і працює над подальшим збільшенням обсягів поставок", - написав Кулеба.

Він наголосив, що багато вдосконалень і рішень ще попереду.

"Ми працюємо разом, щоб забезпечити їх швидке прийняття", - зазначив Кулеба.

"Снарядний голод" в ЗСУ - останні новини

В Україні часто говорять про "снарядний голод" і навіть зазначають, що саме він став причиною відходу Сил оборони з Авдіївки.

17 лютого президент Чехії Петер Павел повідомив, що його країна знайшла за кордоном джерела сотень тисяч артилерійських боєприпасів, які вона могла б доставити в Україну.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни-члени Альянсу закуповують боєприпаси у "близьких партнерів"в Азії, що дозволяє їм поповнювати власні запаси та брати з них допомогу для України.

За словами генсека, зараз союзники з НАТО можуть надати підтримку Україні трьома способами: вичерпати свої запаси; імпортувати від третіх сторін, а потім доставляти більше в Україну; нарощувати власне виробництво.

Він додав, що всі три варіанти активно використовуються партнерами, щоб гарантувати, що вони можуть продовжувати надавати "значну військову підтримку Україні".

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