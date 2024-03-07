Він пояснив, чому дрони не задіяли під час форсування річки.

Війська НАТО не повинні копіювати досвід української армії у протистоянні РФ, оскільки ще жодна війна не була точною копією попередньої.

Таку думку висловив заступник начальника Генштабу Польщі Пьотр Блажеуш, якого Defense News називає одним із найкращих генералів польської армії. За його словами, військовослужбовцям варто адаптуватися до майбутніх боїв і "остерігатися застосовувати уроки війни в Україні".

У навчаннях Dragon-24 не задіяли жодного БПЛА. Деякі спостерігачі стурбовані тим, що не всі західні країни досить швидко адаптуються до вимог сучасної війни. Блажеуш каже, що не впевнений у їхній ефективності під час форсування річки.

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"Ви можете використовувати їх у розвідувальних цілях для завчасного збору розвідданих, але під час самої переправи вони вам у повітрі не знадобляться. Вони потрібні попереду, на передовій, щоб переконатися у відсутності блокпостів, виявити позиції противника або загрози для машин, що висаджуються", - сказав він журналістам.

Також він зазначив, що переправа через Віслу становить лише 320 метрів. "Якби йшлося про довшу відстань, то потенційно вони (БПЛА - УНІАН) могли б знадобитися, але в нас є й інші засоби зв'язку, крім безпілотників", - додав генерал.

Він переконаний, що військам НАТО не варто просто дублювати інші військові стратегії. "Ніколи в історії наступна війна не була точною копією попередньої, тому ми маємо бути дуже обережними у визначенні уроків, витягнутих в Україні, а потім застосовувати їх, тому що так, там є чіткі вказівки на те, що нам треба робити, але ми не повинні прагнути просто копіювати те, що вони роблять там", - додав він.

Навчання НАТО в Польщі: що відомо

Dragon-24 стали частиною військових маневрів НАТО Steadfast Defender-24, вони проходили в польському регіоні Корженєво 4-5 березня.

У навчаннях взяли участь військовослужбовці з Німеччини, Литви, Польщі, Словенії, Франції, Іспанії, Туреччини, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки. Під керівництвом Польщі вони форсували річку Вісла.

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