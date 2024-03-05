Військові зазначають, що це базова навичка для будь-якої наземної операції.

Війська НАТО форсували ріку Віслу в Польщі під час військових навчань.

Як повідомляє BILD, військові переправляли через річку бойові танки, бронетранспортери та іншу техніку за допомогою амфібійно-поромних машин та високошвидкісних плавучих мостів. Навчання під назвою Dragon 24 на найдовшій річці Польщі пройшли приблизно за сто кілометрів на південь від Гданська.

"Ми показуємо, які можливості ми маємо, і поєднуємо це з рішучістю їх використовувати", - заявив генерал НАТО Гуннар Брюгнер.

Він пояснив, що подолання ріки - це ключова навичка, яка потрібна армії для доставки підкріплень на фронт.

Інші навчання НАТО

Як повідомляв УНАН, НАТО проводить навчання Steadfast Defender 2024 проходять з 24 січня 2024 року до кінця травня. У них беруть участь близько 90 тисяч військовослужбовців 31 країни-союзника, а також партнер НАТО Швеція. Також задіяли:

більше 50 Військово-Морських сил, включаючи авіаносці, фрегати, корвети і есмінці.

більше 80 повітряних платформ, включаючи F35, FA18, Harriers, F15, вертольоти і безпілотні літальні апарати.

більше 1100 бойових машин, включаючи 166 танків, 533 бойові машини піхоти і 417 бронетранспортерів.

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