За словами міністра, саме у такому ключі українська сторона й говоритиме з іноземними партнерами.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на полях українсько-словацьких урядових консультацій у Михайлівцях заявив, що Україна наголошує своїм партнерам на критичній важливості поставок сучасних систем ППО Patriot. Зокрема, саме нестача засобів захисту уможливила знищення росіянами Трипільської ТЕС під Києвом.

Кореспондент Укрінформу запитав його, чи підіймав міністр тему знищення росіянами Трипільської ТЕС під час обговорення з європейськими колегами.

"Піднімаємо цю тему… Що тут піднімати, тема одна – дайте "Петріоти"! Якби у нас стояли "Петріоти", ми б сьогодні не втратили все це", - відповів той.

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За словами Кулеба, саме у такому ключі українська сторона й говоритиме з іноземними партнерами – "максимальне прискорення постачання ППО".

Знищення Трипільської ТЕС

Як повідомляв УНІАН, вранці 11 квітня Росія завдала масованого удару по Україні. Внаслідок цього було повністю знищено Трипільську ТЕС – найпотужнішу електростанцію Київської області. На об'єкті сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. Усі співробітники, які були на зміні, – живі.

У "Центренерго" повідомили, що руйнування Трипільської ТЕС призвело до знищення усієї генерації "Центренерго".

Голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота заявив, що зважаючи на постійні атаки з боку російських окупантів, без надання Україні систем ППО відновлення зруйнованої Трипільської ТЕС є "марною справою".

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