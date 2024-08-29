Чеський президент зазначив, що якби Росія не вторглася в Україну, українським військовим не доводилося б атакувати цілі, розташовані на території РФ.

Україна повинна самостійно вирішувати, як використовувати поставлену Заходом зброю. Це стосується, зокрема, винищувачів F-16, заявив президент Чехії Петр Павел.

"Якщо, згідно зі статтею 51 Статуту ООН, ми хочемо допомогти Україні в захисті від агресії і допомагаємо їй матеріальними поставками, а не безпосередньою участю в бойових діях, то це справа України, як використовувати ці поставки зброї", – наводить його слова Novinky.

Чеський президент зазначив, що якби Росія спочатку не вторгнулася в Україну, українським військовим не доводилося б атакувати цілі, розташовані на території РФ.

Відео дня

"Головна карта в руках у президента Путіна. Він може покласти край війні відразу", – підкреслив Петр Павел.

Використання західної зброї для атак по території РФ

Як відомо, Україна працює над отриманням дозволу західних країн на використання наданої далекобійної зброї для ударів по законних цілях на території РФ.

Видання The Telegraph пише, що поки президент США Джо Байден залишається при владі, такий дозвіл навряд чи буде. У матеріалі зазначається, що європейські партнери України не поспішають переконувати США зняти свої застереження.

Тим часом Foreign Affairs дійшло висновку, що удари далекобійною зброєю по РФ не змінять баланс війни. Автор матеріалу стверджує, що Україні знадобиться набагато більше, ніж скромні поліпшення в ударному потенціалі, щоб подолати російську оборону.

Вас також можуть зацікавити новини: