Україні знадобиться набагато більше, ніж скромні поліпшення в потенціалі, щоб подолати російську оборону, зазначають у Foreign Affairs.

Українська влада, а також багато експертів закликають Захід, зокрема, США, дозволити удари далекобійною зброєю по території Росії, стверджуючи, що ця заборона невиправдано позбавляє Київ критично важливих військових можливостей. Однак, як вважають аналітики Foreign Affairs, такий дозвіл навряд чи критично змінить баланс війни.

Як зазначає видання, надання Україні коштів і дозволу на нанесення ударів углиб контрольованої Росією території, безумовно, підвищило б бойову міць України, але різниця навряд чи буде вирішальною.

"Щоб домогтися переломного ефекту, Україні доведеться поєднувати ці удари з жорстко скоординованим наземним маневром такого масштабу, який її військам поки не вдається освоїти в цій війні. В іншому разі переваг, які Україна може отримати з додаткового потенціалу глибоких ударів, імовірно, буде недостатньо, щоб переломити ситуацію", - вважають аналітики. Відео дня

Україні знадобиться набагато більше, ніж скромні поліпшення в потенціалі, щоб подолати російську оборону, зазначають у Foreign Affairs.

Водночас, пишуть аналітики, існує кілька способів, за допомогою яких українські удари вглиб Росії могли б змінити хід війни.

Так, можна було б вразити об'єкти матеріально-технічного забезпечення та командування, російські авіаційні або військово-морські бази, місця збору сухопутних військ, збройові заводи або допоміжну інфраструктуру, цивільну енергетичну промисловість або центри російського політичного контролю, такі як Кремль. Завдання ударів або загроза завдання ударів по таких цілях знизить ефективність наступальних операцій Росії, послабить її обороноздатність і збільшить вартість війни для Путіна і російського керівництва, вважають аналітики.

Водночас, зауважують аналітики, для ураження віддалених цілей потрібне точне наведення - і росіяни здатні швидко виробити контрзаходи. Тому такі удари зможуть принести реальну користь лише на короткий проміжок часу, Україна повинна буде розгорнути свої нові можливості у великих масштабах і одразу, об'єднавши їх із наземними маневрами, щоб прорватися крізь російські лінії оборони.

Удари по російській промисловості

Замість того, щоб націлюватися безпосередньо на російські збройні сили, Україна могла б використати ці можливості для нанесення ударів по російських галузях промисловості, що підтримують війну, таких як виробництво танків і боєприпасів, нафтопереробні заводи, електростанції та інші елементи енергетичної інфраструктури країни, а також по центрах політичного контролю.

Однак історичні дані про подібні атаки під час Другої світової не вселяють оптимізму і підтверджують, що такі удари ніколи не ламали рішучості країни, проти якої вони були спрямовані.

Деякі аналітики вважають, що найкориснішим результатом стратегічних бомбардувань є їхня здатність відволікти військові зусилля противника від наземної війни на протиповітряну оборону або знищити виробництво зброї противника, тим самим послабивши його сили. Однак ні те, ні інше в досить широких масштабах зробити неможливо, стверджують аналітики.

Удари західною зброєю по Росії - останні новини

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав не обмежувати Україну, яка прагне звільнити свої окуповані РФ землі, у використанні зброї, яку надали союзники.

Також командувач Збройними силами Нідерландів Онно Ейхельсхайм заявив, що Нідерланди не обмежують використання Україною переданих їй винищувачів F-16, зокрема й у повітряному просторі Росії.

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