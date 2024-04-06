За словами Ганни Гвоздяр, Київ активно розробляє новий тип БПЛА з використанням технологій штучного інтелекту.

У 2024 році Україна зможе виготовити близько 2 млн безпілотників. Про це в ефірі телемарафону сказала заступник міністра стратегічних галузей промисловості Анна Гвоздяр.

За її словами, загалом у цьому секторі задіяно близько 200 українських компаній, з яких майже 60 вже долучені до держзамовлення.

"Всіх вразила фраза президента про можливість виготовлення в Україні мільйона дронів і багато людей в неї чомусь не повірили. Можу запевнити, що Україна в плані виробництва йде вже далеко за мільйон. І я впевнена, що у цьому році ми сягнемо позначки навіть у 2 мільйони", - зазначила Гвоздяр.

Крім того, в інтерв'ю японському телеканалу NHK заступник міністра уточнила, що це будуть безпілотники різних типів. Так, Україна активно розробляє новий тип дронів із застосуванням технологій штучного інтелекту.

Гвоздяр висловила упевненість, що штучний інтелект дозволить таким безпілотникам орієнтуватися на маршрутах і досягати цілей навіть в умовах протидії.

Дрони у війні РФ проти України - останні новини

У ніч на суботу, 6 квітня, РФ вдарила по Україні дронами та ракетами. Зокрема, ворог запустив шість різних ракет та 32 ударні дрони типу Shahed-131/136. Українські воїни збили 28 БПЛАта три ракети.

У Повітряних силах Збройних сил України уточнили, що безпілотники ворог запускав з двох районів - Курська та Приморсько-Ахтарська.

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