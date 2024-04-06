Ліквідовано, зокрема, три ракети, повідомили Повітряні сили української армії.

Російські окупанти у ніч на суботу, 6 квітня, запустили по Україні шість різних ракет та 32 ударні дрони типу Shahed-131/136.

Українські воїни збили 28 дронів та три ракети, повідомили Повітряні сили Збройних сил України в Telegram. Супротивники запустили по українській землі одну крилату ракету "Калібр" з акваторії Чорного моря, дві крилаті ракети Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації з Саратовської області, а також три зенітні керовані ракети С-300 з Бєлгородської області.

У ЗСУ додали, що безпілотники ворог запускав з двох районів:

Відео дня

Курськ;

Приморсько-Ахтарськ.

Ліквідована такі ворожі ракети: "Калібр" та дві ракети Х-555/Х-101.

"Російські убивці продовжують терор українців, б’ють по Харкову та інших мирних містах. На жаль, нині маємо загиблих та поранених, співчуття родинам", - підкреслили Повітряні сили.

У центрі уваги новини Харкова зараз - обстріл з боку супротивників був смертоносним

Росіяни вночі вдарили по Харкову. Повідомлялося, що ворог цілив у цивільні обʼєкти. Унаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівки, магазин, АЗС та машина. Жертвами ворожого удару стали шість осіб, а ще щонайменше 10 - поранені.

Варто зазначити, що минулої ночі через загрозу ударів дронами й ракетами у низці областей України була оголошена повітряна тривога. Повідомлялося, що у Запоріжжя пролунала серія вибухів.

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