Литва також виділила 35 млн євро на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів.

Литва за час повномасштабної війни надала Україні допомоги на понад мільярд євро і наразі планує закупити FPV-безпілотники для українських військових. Про це повідомила прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

"На сьогодні Литва надала Україні понад 1 мільярд євро допомоги, половина з цих коштів – це військова допомога, і я говорю це не для того, аби похизуватися. Важливим є те, щоб ми не випустили це з поля зору, і тому ми маємо допомогти українським військовим на фронті", - сказала Шимоніте.

За її словами, Литва виділила 35 млн євро на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів.

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"Ми також домовилися із міністром оборони про те, що Литва незабаром закупить за 2 млн євро біля 3 тисяч литовських FPV-безпілотників, які мають прибути на фронт, сподіваюся, цього року", - сказала прем’єр-міністр.

Крім цього, вона повідомила, що Литва планує профінансувати програму реабілітації для поранених українських військових, які виконали свою місію і хочуть повернутися до нормального життя.

"Ми виділимо близько 15 млн євро на цю програму та запрошуємо інших міжнародних донорів приєднатися", - сказала Шимоніте.

Також вона зазначила, що Україна досягла неймовірного прогресу на шляху до вступу в ЄС і запевнила, що Литва готова посилити свою підтримку в майбутніх переговорах про членство України в ЄС.

"Литва була, є і буде разом з Україною до і після перемоги. Ми повинні зробити все необхідне для перемоги України якнайшвидше і разом з Україною, як повноправним членом, будувати процвітаючий Євросоюз і ще сильніше НАТО, щоб забезпечити мир в Європі і безпеку для всього демократичного світу", - резюмувала прем’єр Литви.

Підтримка України – останні новини

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Естонії Каєю Каллас 3 квітня повідомив, що з початку повномасштабної війни Естонія виділила Україні військову допомогу на суму більш ніж 520 млн євро, що складає приблизно 1,4% від естонського ВВП.

4 квітня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня обговорили запуск спільного виробництва 155-мм снарядів та безпілотників для Збройних сил України.

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