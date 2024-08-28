За словами парламентаря, виробники зараз виходять на експорт.

Україна має дуже багато виробників зброї, вони вже виготовляють навіть більше за потребу. Про це в ефірі Вечір.LIVE сказав народний депутат України Юрій Камельчук, говорячи про питання виробництва зброї.

"У нас є дуже багато виробників. У нас є великі контракти на військові чи броньовані машини. Багато дронів, про які ми говоримо, і йдеться про те, що ми вже навіть можемо робити більше, ніж українська армія може їх закупити", – зазначив парламентар.

Він додав, що це не означає, що українській армії не потрібно більше, а говорить про доступність ресурсів та про "можливості масштабованості української military-tech, які вже роблять більше, ніж потреба України, ніж можливість України закривається".

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"І тому вони виходять зараз на експорт, за кордон. І це є дуже добре. Це те майбутнє, про яке ми говорили, фантазували, пробачте, тільки два роки тому, коли перші розробки з’являлися. Це вже тепер є. Балістична ракета – одна з частин цього", – сказав Камельчук.

Виробництво зброї в Україні

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна провела випробування своєї першої балістичної ракети. Він не сказав, про який саме комплекс йдеться.

На думку військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, під час створення цієї зброї фахівці могли використати досвід проекту "Грім-2".

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