Експерти припускають, що Україна випробувала оперативно-тактичний ракетний комплекс "Сапсан", також відомий як "Грім-2".

Україна провела випробування своєї першої балістичної ракети. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції 27 серпня.

"Було випробування – позитивно – першої балістичної української ракети. Я з цим вітаю наш ВПК", – заявив голова держави.

Президент не сказав, про який саме комплекс йде мова. На думку Defense Express, Зеленський, напевно, мав на увазі оперативно-тактичний ракетний комплекс "Сапсан", також відомий як "Грім-2".

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На користь цієї версії говорить те, що у минулому листопаді ЗСУ вперше за весь час війни заговорили про стан справ з комплексом "Сапсан". Також відомо, що до нього прикута велика увага РФ.

За даними з відкритих джерел, комплекс розробляють у КБ "Південне" на базі попередніх розробок за проєктами "Борисфен" та БФРК "Сапсан".

"Грім-2" побудували на базі твердопаливної балістичної ракети. Заявлений радіус дії комплексу складає 280 км. Існує можливість створити версію з радіусом до 500 км.

Також повідомлялось, що для ракети є кілька типів головок самонаведення.

Україна створює нову зброю

Раніше Володимир Зеленський заявив, що відбулося перше бойове застосування української ракети-дрона "Паляниця". Як повідомлялось, вона є набагато більш швидкою і потужною, ніж звичайні далекобійні БПЛА.

Під час пресконференції 27 серпня президент зазначив, що випробування такої зброї – вкрай складна і навіть небезпечна річь. "Люди навіть можуть залишити своє життя. Але було багато напрацювань для того, щоб Україну можна було захистити", – заявив голова держави.

Експерти високо оцінюють потенціал нової розробки. Так, на думку головного редактора Defense Express Олега Каткова, "Паляниця" значно дешевша за можливі аналоги.

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