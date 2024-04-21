Досі Україна отримувала ці ракети із меншою дальністю ураження.

У найближчому пакеті військової допомоги від США Україна може отримати, зокрема, тактичні ракети ATACMS збільшеного радіусу дії. Про це в інтерв’ю CBS-News заявив голова сенатського комітету з питань розвідки Марк Уорнер.

"Я сподіваюся, щойно це (ухвалений законопроект про допомогу Україні – УНІАН) дійде до президента до вівторка чи середи, ці поставки будуть буквально запущені цими ATACMS більшого радіусу дії", – сказав він, наголосивши, що ці ракети прямо прописані в законопроекті.

За словами сенатора, якщо із проходженням законопроекту в Сенаті все буде гаразд, поставки самої зброї можуть стартувати вже під кінець наступного тижня. Уорнер додав, що Пентагон вже мав підготувати ракети ATACMS до передачі Україні.

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Що собою представляют ракети ATACMS

ATACMS – тактична балістична ракета класу "земля-земля", призначена для знищення ворожої техніки, живої сили та споруд. Може запускатися із самохідних систем M270 MLRS та M142 HIMARS, які вже є на озброєнні ЗСУ.

Існує кілька модифікацій ракети ATACMS, які відрізняються системами наведення, типом (фугасні, касетні) і потужністю боєголовки, а також максимальною дальністю дії (від 165 до 310 км).

Восени минулого року Україна отримала ракети ATACMS, але кількість та модифікація офіційно не називалися. За побічними ознаками і наслідками застосування аналітики робили висновки, що Україна, ймовірно, отримала усього лише близько двох десятків цих ракет із касетною боєголовкою та меншою дальністю ураження (165 км).

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