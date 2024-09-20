Україна може отримати списані австралійські Abrams, - Sydney Morning Herald

Австралійські генерали та оборонні чиновники виступили за цю ініціативу.

Українські військові можуть отримати на озброєння списані австралійські танки M1A1 Abrams.

Як пише Sydney Morning Herald, уряд Австралії спільно з адміністрацією президента США Джо Байдена працює над планом передачі танків Україні для боротьби з російськими військами. Раніше здавалось, що Австралія не планує надавати танки, але співпраця зі США відкриває можливість перегляду цього рішення.

Один із найдосвідченіших командувачів австралійської армії, генерал Пітер Ліхі, підтримав ідею передати Україні списані танки.

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"Я здивований, чому ці танки досі не запропоновані Україні. Вони хоч і виводяться з експлуатації, але це високоякісна техніка, яка має обслуговування та запчастини, а українці їх дуже потребують", - сказав генерал.

Танки M1A1 Abrams, придбані Австралією у 2004 році за 550 мільйонів доларів, не використовувалися в боях і мають бути замінені новішими моделями. У липні Австралія списала 59 таких танків, викликавши питання про їх подальшу долю – зберігання, утилізація або передача Україні. Додатково, українська спільнота в Австралії висловила обурення, що списана військова техніка, зокрема патрульні машини та надувні човни, продається на онлайн-аукціонах, а не передається на фронт.

Василь Мирошниченко, посол України в Австралії, підкреслив, що танки є ключовим елементом оборони: "Наші солдати їх потребують і з радістю використають, якщо Австралія надасть їх напряму або через США".

Міністр оборони Річард Марлз, який у лютому виключав можливість відправки танків в Україну, нещодавно пом'якшив свою позицію, заявивши: "Ми ведемо переговори з українським урядом щодо різних варіантів".

Джерела в уряді також підтвердили, що Марлз досліджує, як реалізувати передачу танків відповідно до американських правил експорту військових засобів.

Колишній високопосадовець Міністерства оборони Майкл Шобрідж також виступив за передачу: "Ці танки у доброму стані. Українці ведуть війну за своє виживання, і ми повинні допомогти їм якомога швидше".

Танки Abrams на фронті - новини

Раніше Business Insider писав, що США відправили в Україну старі моделі танків Abrams, без сучасної броні зі збідненого урану. Видання зазначає: причина в тому, що США, відповідно до вимог політики, знижують рівень експортних моделей, щоб захистити свої секретні технології.

Водночас ЗСУ знайшли спосіб захистити танки, виготовляючи для них ґратчасту броню, ці нововведення отримали похвалу від численних західних експертів, які відзначають її простоту, але водночас високу ефективність.

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