З'явилася інформація про перше знищення Abrams в Курській області.

Україна отримала від США 31 танк Abrams, але втратила на фронті вже близько 20 з них. Про це пише Military Watch Magazine.

Як стверджує видання, під час наступу ЗСУ в Курській області було знищено танк M1A1 Abrams. Зазначається, що танки Abrams в основному розгорнуті в районі Авдіївки, а в Курській області це перший випадок знищення. Також, за інформацією MWM, танк знищили за допомогою ручного протитанкового ракетного комплексу, найімовірніше, "Корнет", що виділяє цей випадок на тлі інших, коли танки знищували за допомогою безпілотників.

"Унаслідок останньої втрати загальна кількість втрат танків M1A1 Abrams в Україні сягнула 20 із 31 поставленої машини, причому всі втрати сталися протягом останніх шести місяців", - пише видання. Відео дня

При цьому MWM зазначає, що якщо знищені танки Leopard можуть бути компенсовані поставками з різних країн Європи, насамперед з Іспанії, то подальші поставки танків Abrams США, найімовірніше, здійснювати не будуть.

Раніше передбачалося, що США прагнутимуть уникнути зобов'язань щодо поставок танків Abrams в Україну та вживатимуть заходів, щоб не допустити їхнього розгортання на фронті, зокрема, щоб не заплямувати репутацію машини значними бойовими втратами.

Видання також нагадує, що раніше українські військовослужбовці вже висловлювали невдоволення роботою "Абрамсів", посилаючись на технічні проблеми, зокрема на вразливість електронних компонентів до конденсату та їхню вразливість перед російським вогнем.

Танки Abrams на фронті - новини

Раніше Business Insider писав, що США відправили в Україну старі моделі танків Abrams, без сучасної броні зі збідненого урану. Видання зазначає: причина в тому, що США, відповідно до вимог політики, знижують рівень експортних моделей, щоб захистити свої секретні технології.

Водночас ЗСУ знайшли спосіб захистити танки, виготовляючи для них ґратчасту броню, ці нововведення отримали похвалу від численних західних експертів, які відзначають її простоту, але водночас високу ефективність.

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