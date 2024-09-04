США розглядають передачу Україні крилатих ракет, бойове застосування яких було лише двічі з 2014 року.

Україна може отримати від Сполучених Штатів Америки крилаті ракети повітряного базування AGM-158 JASSM. Вони сумісні з винищувачами F-16, які вже певний час використовуються на території нашої країни, зокрема, під час останньої масової ракетної атаки Росії, коли загинув один із пілотів.

Крім того, Defense Express повідомляє, що сам процес передачі ракет AGM-158 JASSM триває протягом кількох місяців. Однак перед цим, як зазначають у виданні, необхідне політичне рішення. Оголосити про передачу цього типу озброєння можуть уже цієї осені.

Американська сторона, за даними військового порталу, раніше розглядала варіант адаптації радянських літаків під цю ракету. Однак інформація про те, чим це закінчилося, відсутня.

Проте варто зазначити, що AGM-158 JASSM раніше вже використовувалися в умовах реальних бойових дій. Постачання цих крилатих ракет для ВПС США почалося 10 років тому, у 2014 році.

Їхня вага 1020 кг, операційна дальність - 360 км; для модифікації JASSM-ER - до 980 км; для AGM-158B-2 - до 1900 км. Вартість однієї ракети становить $1,5-1,7 млн.

Застосовували їх лише двічі, за даними Defense Express, у квітні 2018 року, під час масованого ракетного удару по місцях виробництва хімічної зброї режиму Башара Асада в Сирії - разом із Францією і Великою Британією.

Наступний епізод стався роком пізніше - у жовтні 2019 року - для знищення укриття одного з лідерів ІДІЛ у Сирії Абу Бакра аль-Багдаді.

AGM-158 JASSM, крім ВПС США, перебувають у розпорядженні Австралії, Польщі та Фінляндії. Адаптувати фінські винищувачі F/A-18 Hornet для використання цих крилатих ракет вдалося в рамках модернізації цих літаків до стандарту MLU (2010-2016).

Восени 2022 року ВПС США оголосили, що вони змогли адаптувати старі F-16 Block 30 під запуск ракет JASSM. Через це, за даними військового порталу, з літаками, які перебувають у строю ЗСУ, теж можуть виникнути технічні нюанси.

Втрата першого F-16 в Україні

26 серпня 2024 року Україна втратила перший американський винищувач F-16, про передачу яких повідомили цього літа.

Це сталося під час масованого ракетного обстрілу, проте не через ворожий вогонь. Наразі триває слідство, яке має визначити, що стало причиною цього інциденту - механічна несправність або ж помилка пілота, який загинув разом із повітряним судном.

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