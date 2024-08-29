За словами американського чиновника, ще потрібно з'ясувати, що стало причиною інциденту.

Переданий Україні літак F-16, про знищення якого західні ЗМІ почали повідомляти 29 серпня увечері, зазнав авіакатастрофи, пише Reuters з посиланням на американське джерело.

За словами чиновника, катастрофа сталась 26 серпня і не була результатом російського вогню. Що стало причиною інциденту– помилка пілота чи механічна несправність – ще потрібно з'ясувати.

Знищення першого F-16 в Україні

За даними The Wall Street Journal, під час масованого ракетного обстрілу 26 серпня Україна втратила американський винищувач F-16. Командування Повітряних сил Збройних сил України не повідомляло про втрату винищувача. Пентагон сказав журналістам звернутися за коментарям до української сторони.

Відео дня

Масований обстріл 26 серпня

У понеділок, 26 серпня, Росія здійснила "масовану " ракетну і дронову атаку на Україну. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час удару Росія запустила щонайменше 127 ракет і 109 дронів.

Також Зеленський заявив у вівторок, що винищувачі F-16 були використані для відбиття атаки в понеділок і показали хороші результати.

На початку серпня президент оголосив, що Україна почала використовувати F-16 для операцій всередині країни, підтвердивши довгоочікуване прибуття винищувачів американського виробництва.

Вас також можуть зацікавити новини: