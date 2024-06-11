На відміну від F-16, які розповсюджені по всьому світу, запаси Mirage значно скромніші.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що союзники створять коаліцію для передачі Україні винищувачі Mirage 2000-5. Він не уточнював, які країни туди увійдуть, але список кандидатів не надто великий.

"На відміну від F-16, які розповсюджені по всьому світу, з Mirage 2000, навіть без уточнення конкретної "п'ятої" версії, все значно скромніше. Більше того, навіть з тих країн, які мають ці літаки одразу можливо відняти деякі держави, бо вірогідність того, що вони почнуть їх передавати близька до нульової. І на фоні цього, з боку Defense Exrepss, цілком можливо припустити, які саме країни можуть увійти до цієї "Коаліції Mirage 2000", - зазначають аналітики Defence Express.

Франція, за різними джерелами, має 26-27 Mirage 2000-5, однак у бойовому стані з них лише 20. Ще є 6-7 двомісних Mirage 2000B, які були модернізовані у 90-х роках. Крім того, країна має 60 Mirage 2000D з яких 55 пройдуть модернізацію RMV з метою продовження строків експлуатації до 2030 року і тому поки вони не є ресурсом для передачі.

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На думку експертів, залучення інших учасників до "коаліції" може бути дуже непростим, навіть, якщо деякі з них члени ЄС та НАТО. Із всіх потенційних учасників коаліції тільки Франція активно озброює Україну.

Зокрема, Греція скоріша відома тим, що на повну користується "круговими постачаннями", коли поставляла ЗРК С-300 лише в обмін на Patriot. Зараз Афіни готові максимально вигідно для себе діти Mirage 2000, бо планують влаштувати розпродаж 89 бойових літаків, серед яких 32 винищувачі F-16 Block 30. Грецькі повітряні сили мають 19 одномісних Mirage 2000-5EG Mk2 та 5 двомісних Mirage 2000-5BG Mk2. Їх зараз виводять з експлуатації, замінюючи на Rafale, яких загалом замовлено 18 машин.

Можливі донори в Азії

Решта потенційних донорів знаходяться в Азії. Катар вже намагається знайти для своїх виведених з експлуатації Mirage 2000-5 покупців, оскільки контракт з Індонезією був розірваний у лютому 2024 році. Йдеться про 12 машин, з яких 9 - одномісні Mirage 2000-5EDA та 3 двомісні Mirage 2000-5DDA. Вони потребують відновлення, яке мало зайняти два роки на потужностях чеської Excalibur International та фінальним цінником на рівні 792 млн доларів, або по 66 млн доларів за один борт "під ключ".

ОАЕ також списує французькі винищувачі. Вони мають одразу 50 Mirage 2000-9 (37 одномісних Mirage 2000-9EAD та 13 двомісних Mirage 2000-9DAD), яка є останньою версією модернізації Mirage 2000-5. Також країна має 6 унікальних Mirage 2000RAD у спеціальні розвідувальній версії. Більшість з цих машин (20 одномісних, 12 двомісних) є новими. Їх постачання розпочались у 2003 році.

У грудні 2021 року Франція та ОАЕ уклали рекордний контракт на поставку новітніх винищувачів Rafale F4, але перший з них надійде лише у 2027. А до цього часу навряд країна відмовиться від наявних літаків.

"Також можемо згадати Єгипет, який з 80-х експлуатує 15 одномісних Mirage 2000C (Mirage 2000EM), які є попередньою версією Mirage 2000-5 та об'єктивно потребують модернізації, а також ще 2 двомісні Mirage 2000B. Єгипет зараз також перебуває у закупівлі Rafale плануючи мати на озброєння понад пів сотні. Але навряд єгипетські Mirage 2000 варто розглядати інакше, ніж машини, які можуть стати лише донорами запасних частин, або потребуватимуть значної модернізації", - зауважують аналітики.

У ще гіршому стані можуть бути такі ж за віком перуанські Mirage 2000, яких загалом до 10 одномісних Mirage 2000E (2000P) та ще два Mirage 2000ED (2000DP).

Які країни не дадуть Mirage

Є ще дві країни, які взагалі мають нульову вірогідність стати донорами Mirage 2000 для України. Це Індія, яка має на озброєнні до 37-44 одномісних Mirage 2000I та 10-11 двомісних Mirage 2000IT (частково у процесі модернізації з Mirage 2000H та Mirage 2000TH). Модернізація цих літаків проводилась разом з Ізраїлем, а він блокує реекспорт свого озброєння до України, навіть без урахування тісної співпраці Делі та Москви.

Не може стати донором літаків і Тайвань, який експлуатує 45 одномісних Mirage 2000-5E та 9 двомісних Mirage 2000-5D. Хоча було прийнято рішення не оновлювати ці машини, навряд їх передчасно будуть виводити з експлуатації.

Україна отримає Mirage 2000-5

Військовий експерт Петро Черник зазначив, що для фундаментальних змін на передовій Україні мають дати хоча б 40 одиниць таких літаків. За його словами, Mirage 2000 – ніщо інше, як французький аналог F-16.

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що Mirage 2000 є доволі сучасними та можуть ефективно виконувати бойові завдання. Але американські F-16 для наших військ наразі є пріоритетним типом літаків.

Досвідчений американський пілот F-16 у відставці, який встиг політати і на французьких винищувачах, розповів про недосконалість конструкційних особливостей "міражів".

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