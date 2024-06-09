Військово-повітряні сили Франції мають 26 "Міражів", стверджують західні журналісти.

Влада Франції може надати Україні менш як десяток багатоцільових винищувачів Mirage 2000-5.

У французьких Військово-повітряних сил є 26 таких літаків, і, щоб зберегти хоча б ескадрон (20 бортів), вони можуть віддати лише шість "Міражів", пише видання La Tribune. За відомостями журналістів, такої кількості бортів дуже замало, щоб реально допомогти Україні.

Журналісти зазначили, що літаки Mirage 2000-5 французькі ВПС отримали на озброєння у квітні 1998 року. Французи використовують ці борти в основному для виконання місій протиповітряної оборони та повітряного контролю.

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Президент Франції Емманюель Макрон 6 червня сказав, що його держава надасть нашій країні винищувачі Mirage 2000, а також підготує пілотів, які могли б ними керувати. Втім, лідер французів не вказав, на яку кількість бортів розраховувати українцям.

Пізніше видання Welt am Sonntag дізналося, що Франція планує створити багатонаціональну коаліцію для участі у тренувальній місії в Україні та вже запропонувала долучитися до такої ініціативи, зокрема, Великобританію, США, Швецію, Нідерланди, Польщу та країни Балтії.

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